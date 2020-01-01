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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Turizm tokenləri

Turizm sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
AVA
AVA
AVA
$ 0,1698
-0,18%
-1,69%
-7,34%
$ 12,40M
$ 298,77K
2
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0,3553
+0,48%
-1,07%
+3,83%
$ 11,84M
$ 570,50K
3
Vow
Vow
VOW
$ 0,03009
+0,03%
+2,32%
+5,98%
$ 10,67M
$ 2,39M
4
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0,01710226
+0,05%
-0,05%
-10,19%
$ 6,84M
$ 256,53
5
AVINOC
AVINOC
AVINOC
$ 0,00121001
0,00%
--
0,00%
$ 707,82K
$ 0,84
6
Dtravel
Dtravel
TRVL
$ 0,00090538
0,00%
+0,16%
+14,72%
$ 469,95K
$ 10,80K
7
STAYNEX
STAYNEX
STAY
$ 5,44E-6
+4,41%
-7,20%
-1,09%
$ 216,14K
--
8
Ariva
Ariva
ARV
$ 1,73E-6
+0,58%
-3,60%
+8,13%
$ 125,16K
--
9
Geojam
Geojam
JAM
$ 5,41E-6
0,00%
-10,80%
-1,10%
$ 43,03K
--
10
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0,0020002
-0,21%
+13,06%
+22,69%
--
$ 19,81M

Tez-tez verilən suallar

Turizm tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Turizm tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $43.31M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Turizm tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Turizm tokenləri arasında LTT son 24 saat ərzində 13.06% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Turizm tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Turizm tokeni izləyir. Populyar Turizm tokenlərinə AVA, EPIC, VOW daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Turizm kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Turizm tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $43.31M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Turizm sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.