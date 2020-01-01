Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı topblast.lol Ecosystem tokenləri

topblast.lol Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00043594
-0.49%
-0.07%
-13.52%
$ 435.94K
$ 3.92K
2
Long Capital
Long Capital
LNG
$ 0.00018951
+0.07%
-0.03%
-5.44%
$ 189.51K
$ 3.76
3
Durovs Dog
Durovs Dog
PYONYA
$ 0.0001352
+0.81%
+0.02%
-27.17%
$ 124.85K
$ 2.85K
4
Gotta Go Fast
Gotta Go Fast
FAST
$ 9.158E-5
+2.96%
-5.10%
-38.45%
$ 91.58K
--
5
Gramming
Gramming
GRAMMING
$ 8.994E-5
-0.89%
-19.20%
-35.64%
$ 89.94K
--
6
Gram Morning
Gram Morning
GM
$ 2.313E-5
+0.04%
+2.70%
+12.77%
$ 23.13K
--

Tez-tez verilən suallar

topblast.lol Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
topblast.lol Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $954.96K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən topblast.lol Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən topblast.lol Ecosystem tokenləri arasında GM son 24 saat ərzində 2.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər topblast.lol Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 topblast.lol Ecosystem tokeni izləyir. Populyar topblast.lol Ecosystem tokenlərinə GRINCH, LNG, PYONYA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
topblast.lol Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün topblast.lol Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $954.96K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin topblast.lol Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.