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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı TON Meme tokenləri

TON Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.138
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
2
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005311
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
3
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003805
-0.57%
+0.34%
-5.13%
$ 37.85M
$ 173.76M
4
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03014503
+0.51%
+0.08%
-5.87%
$ 30.15M
$ 535.53K
5
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003476
+0.23%
+0.93%
-4.16%
$ 17.97M
$ 1.67B
6
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.06774
+0.09%
-2.90%
-12.30%
$ 6.80M
$ 862.71K
7
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.062633
+1.53%
-0.00%
+11.54%
$ 3.13M
$ 7.99K
8
PX
PX
PX
$ 0.0115
+1.77%
+2.68%
-4.96%
$ 2.25M
$ 1.07M
9
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.0015
-0.26%
-43.80%
+43.15%
$ 1.55M
$ 55.73M
10
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002273
-0.09%
+0.80%
+0.18%
$ 1.40M
$ 173.66M
11
Hot Cherry
Hot Cherry
CHERRY
$ 1.254E-5
+0.88%
-7.00%
-16.57%
$ 1.25M
--
12
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00775926
+0.09%
-0.00%
-3.85%
$ 748.19K
$ 892.38
13
NikolAI
NikolAI
NIKO
$ 0.00070221
0.00%
--
-1.89%
$ 702.21K
$ 4.00
14
BUDDY BEAR
BUDDY BEAR
BUDDY
$ 0.062859
-0.13%
+0.03%
+13.76%
$ 629.07K
$ 1.58K
15
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0.00047739
+0.93%
-0.19%
-24.15%
$ 477.63K
$ 21.44K
16
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.0011
+5.56%
-10.38%
-37.50%
$ 453.80K
$ 1.69M
17
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00043594
-0.49%
-0.07%
-13.52%
$ 435.94K
$ 3.92K
18
TON FISH MEMECOIN
TON FISH MEMECOIN
FISH
$ 1.421E-9
+0.07%
+0.50%
+1.14%
$ 427.42K
--
19
Make TON Great Again
Make TON Great Again
MTONGA
$ 0.00357165
-0.03%
-0.03%
+4.17%
$ 357.17K
$ 1.81K
20
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01462249
0.00%
+0.02%
-7.76%
$ 354.95K
$ 122.07
21
1RUS DAO
1RUS DAO
1RUSD
$ 3.783E-5
0.00%
+0.30%
-1.30%
$ 302.67K
--
22
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0.00253417
-3.86%
+0.05%
-12.92%
$ 248.31K
$ 842.75
23
DIAMOND HANDS
DIAMOND HANDS
DIAMOND
$ 0.00024729
0.00%
--
-4.24%
$ 247.29K
$ 3.79
24
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00020228
-0.90%
+0.00%
-17.76%
$ 202.28K
$ 760.80
25
TON Cats Jetton
TON Cats Jetton
CATS
$ 2.433E-5
0.00%
+0.50%
+0.58%
$ 162.21K
--
26
COFFEE
COFFEE
COFE
$ 1.579E-5
0.00%
-1.40%
-0.94%
$ 126.29K
--
27
Durovs Dog
Durovs Dog
PYONYA
$ 0.0001352
+0.81%
+0.02%
-27.17%
$ 124.85K
$ 2.85K
28
Huebel Bolt
Huebel Bolt
BOLT
$ 0.02015617
+0.04%
+0.01%
-3.63%
$ 120.95K
$ 14.21
29
Gotta Go Fast
Gotta Go Fast
FAST
$ 9.158E-5
+2.96%
-5.10%
-38.45%
$ 91.58K
--
30
FPI Bank
FPI Bank
FPIBANK
$ 0.00014103
+1.84%
+0.06%
+0.95%
$ 91.38K
$ 989.64
31
ZOICH
ZOICH
ZOICH
$ 9.02E-5
+0.07%
-6.10%
-20.00%
$ 90.20K
--
32
Gramming
Gramming
GRAMMING
$ 8.994E-5
-0.89%
-19.20%
-35.64%
$ 89.94K
--
33
Ton Cat
Ton Cat
TCAT
$ 0.00013845
+0.04%
+0.01%
-12.05%
$ 88.19K
$ 19.82
34
Make Gram Great Again
Make Gram Great Again
MGRMGA
$ 8.60975E-7
+4.85%
0.00%
+26.75%
$ 85.59K
--
35
The Resistance Cat
The Resistance Cat
$RECA
$ 0.00823883
+0.03%
+0.01%
-5.35%
$ 81.08K
$ 776.27
36
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 7.683E-5
+0.08%
+0.50%
-7.95%
$ 76.83K
--
37
Ton Inu
Ton Inu
TINU
$ 7.416E-5
0.00%
-0.10%
-4.53%
$ 74.16K
--
38
TONSKI
TONSKI
TONSKI
$ 0.00067721
+0.03%
+0.06%
-1.47%
$ 67.72K
$ 370.03
39
Resistance Girl
Resistance Girl
REGI
$ 0.00064342
0.00%
+0.04%
-12.14%
$ 64.34K
$ 31.72
40
SAD MEOW
SAD MEOW
SADMEOW
$ 6.265E-5
+0.08%
-1.50%
+11.04%
$ 62.65K
--
41
Tonio
Tonio
TONIO
$ 0.00047476
+0.02%
--
-6.55%
$ 47.47K
$ 98.32
42
ARBUZ
ARBUZ
ARBUZ
$ 0.01182439
0.00%
--
+0.59%
$ 47.30K
$ 6.68
43
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4.211E-5
0.00%
+0.10%
-1.64%
$ 42.11K
--
44
WATCoin
WATCoin
WAT
$ 2.84E-6
0.00%
+6.80%
-6.89%
$ 36.60K
--
45
Shitcoin on TON
Shitcoin on TON
SHIT
$ 0.00040195
0.00%
--
+0.27%
$ 29.06K
$ 1.24
46
Kakaxa
Kakaxa
KAKAXA
$ 0.0002523
0.00%
--
0.00%
$ 25.08K
$ 6.74
47
meh on TON
meh on TON
MEH
$ 2.443E-5
0.00%
-1.00%
-0.97%
$ 24.40K
--
48
PUMPCORN
PUMPCORN
PUMPCORN
$ 2.326E-5
0.00%
-0.40%
-1.02%
$ 23.26K
--
49
Gram Morning
Gram Morning
GM
$ 2.313E-5
+0.04%
+2.70%
+12.77%
$ 23.13K
--
50
MMM
MMM
MMM
$ 0.00108691
0.00%
--
-0.17%
$ 22.83K
$ 4.67

Tez-tez verilən suallar

TON Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
TON Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 58 tokenləri və ümumi $287.88M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən TON Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən TON Meme tokenləri arasında WAT son 24 saat ərzində 6.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər TON Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 58 TON Meme tokeni izləyir. Populyar TON Meme tokenlərinə WIF, ROSE, NOT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
TON Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün TON Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $287.88M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin TON Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.