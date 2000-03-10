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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı TON Ekosistemi tokenləri

TON Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.325
+0.23%
+1.15%
-0.68%
$ 3.55B
$ 613.26K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08548
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
6
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 336.81M
$ 52.89K
7
$ 221.31
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
8
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.138
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
9
$ 345.26
-0.14%
+0.17%
-0.61%
$ 132.74M
$ 178.05
10
$ 338.45
-0.18%
-0.91%
+1.95%
$ 130.99M
$ 194.68
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
12
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2868
-0.07%
-0.17%
+0.56%
$ 115.90M
$ 575.87K
13
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 38.44
0.00%
+0.00%
-14.33%
$ 79.77M
$ 10.47K
14
$ 549.57
-0.58%
-1.56%
-7.11%
$ 77.72M
$ 101.74
15
$ 261.8
-0.08%
+0.26%
-2.75%
$ 58.48M
$ 221.16
16
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003235
+0.15%
+0.62%
-2.30%
$ 57.95M
$ 182.49T
17
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005311
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
18
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003805
-0.57%
+0.34%
-5.13%
$ 37.85M
$ 173.76M
19
STON
STON
STON
$ 0.437052
+0.34%
+0.01%
+1.87%
$ 30.79M
$ 4.24K
20
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03014503
+0.51%
+0.08%
-5.87%
$ 30.15M
$ 535.53K
21
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04867
+1.52%
+3.28%
+8.07%
$ 22.41M
$ 1.21M
22
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003476
+0.23%
+0.93%
-4.16%
$ 17.97M
$ 1.67B
23
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7601
-0.65%
-3.00%
-7.84%
$ 13.54M
$ 98.21K
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001734
+0.12%
-0.69%
-2.91%
$ 11.16M
$ 352.23M
25
Hipo Staked GRAM
Hipo Staked GRAM
HGRAM
$ 1.51
0.00%
+0.09%
+11.85%
$ 10.63M
$ 75.52
26
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 161.74
-0.39%
-0.00%
+1.60%
$ 8.33M
$ 939.84K
27
PinGo
PinGo
PINGO
$ 0.02878333
+0.10%
-0.00%
+15.82%
$ 7.74M
$ 16.23K
28
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 481.2
+0.33%
-0.00%
-3.36%
$ 6.95M
$ 51.16K
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.06774
+0.09%
-2.90%
-12.30%
$ 6.80M
$ 862.71K
30
00 Token
00 Token
00
$ 0.01378775
-0.61%
+0.00%
+36.76%
$ 5.15M
$ 208.27K
31
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3252
-0.37%
+13.34%
+20.44%
$ 4.53M
$ 241.11K
32
ARTDRA Coin
ARTDRA Coin
ARTDRA
$ 0.02046178
0.00%
--
0.00%
$ 4.52M
$ 61.39
33
FORT Token
FORT Token
FRT
$ 8.34
-0.83%
+0.15%
-13.03%
$ 4.14M
$ 35.41K
34
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.062633
+1.53%
-0.00%
+11.54%
$ 3.13M
$ 7.99K
35
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 380.93
+0.10%
-0.01%
-10.00%
$ 2.81M
$ 118.31K
36
$ 0.0014926
-0.05%
+2.83%
+2.23%
$ 2.62M
$ 40.78M
37
PX
PX
PX
$ 0.0115
+1.77%
+2.68%
-4.96%
$ 2.25M
$ 1.07M
38
$ 312.05
+0.23%
+1.47%
+2.16%
$ 1.87M
$ 179.41
39
bemo Staked TON
bemo Staked TON
STTON
$ 1.55
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.81M
$ 481.66
40
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 503.65
-0.01%
+0.01%
-0.91%
$ 1.60M
$ 8.75K
41
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.0020496
+0.02%
-0.00%
-5.64%
$ 1.59M
$ 100.00
42
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.0015
-0.26%
-43.80%
+43.15%
$ 1.55M
$ 55.73M
43
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002273
-0.09%
+0.80%
+0.18%
$ 1.40M
$ 173.66M
44
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01981824
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 1.38M
$ 57.08K
45
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.697E-5
0.00%
0.00%
-8.64%
$ 1.30M
--
46
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 200.24
0.00%
-0.04%
+0.47%
$ 1.16M
$ 5.61K
47
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 57.33
0.00%
-0.02%
-2.88%
$ 1.06M
$ 4.15K
48
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011555
-0.01%
+1.28%
-2.26%
$ 1.06M
$ 112.91M
49
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.003929
+0.08%
+0.08%
-9.82%
$ 1.02M
$ 20.00M
50
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,242.92
+0.14%
+0.04%
+0.85%
$ 932.09K
$ 80.22K

Tez-tez verilən suallar

TON Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
TON Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 146 tokenləri və ümumi $194.84B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən TON Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən TON Ekosistemi tokenləri arasında WOOF son 24 saat ərzində 31.98% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər TON Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 146 TON Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar TON Ekosistemi tokenlərinə USDT, USDE, GRAM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
TON Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün TON Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $194.84B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin TON Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.