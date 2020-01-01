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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı TokenSets Ekosistemi tokenləri

TokenSets Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.47
0.00%
+0.00%
+2.28%
$ 719.65K
$ 109.23
2
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 82.27
0.00%
+0.02%
+1.71%
$ 354.71K
$ 1.76K
3
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.55
0.00%
--
-2.47%
$ 335.95K
$ 131.33

Tez-tez verilən suallar

TokenSets Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
TokenSets Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $1.41M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən TokenSets Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən TokenSets Ekosistemi tokenləri arasında BED son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər TokenSets Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 TokenSets Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar TokenSets Ekosistemi tokenlərinə BTC2X-FLI, BED, MVI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
TokenSets Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün TokenSets Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.41M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin TokenSets Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.