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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş Səhm tokenləri

Tokenləşdirilmiş Səhm sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.92
+0.01%
-0.00%
-1.45%
$ 150.52M
$ 110.21K
2
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.511
+0.07%
-1.76%
-12.36%
$ 147.47M
$ 43.59K
3
$ 221.31
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
4
$ 73.85
-0.43%
-1.69%
-1.71%
$ 139.52M
$ 1.11K
5
$ 93.38
-0.57%
-2.83%
-8.40%
$ 133.73M
$ 637.15
6
$ 345.26
-0.14%
+0.17%
-0.61%
$ 132.74M
$ 178.05
7
$ 338.45
-0.18%
-0.91%
+1.95%
$ 130.99M
$ 194.68
8
SOON
SOON
SOON
$ 0.2001
-0.50%
+2.98%
-4.66%
$ 103.07M
$ 370.74K
9
$ 73.33
0.00%
-1.26%
-1.92%
$ 101.16M
$ 1.75K
10
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 38.44
0.00%
+0.00%
-14.33%
$ 79.77M
$ 10.47K
11
$ 549.57
-0.58%
-1.56%
-7.11%
$ 77.72M
$ 101.74
12
$ 968.75
+1.44%
-2.38%
+3.07%
$ 70.47M
$ 80.90
13
$ 148.14
-0.15%
-1.16%
-3.50%
$ 66.97M
$ 380.21
14
$ 261.8
-0.08%
+0.26%
-2.75%
$ 58.48M
$ 221.16
15
$ 221.52
+0.36%
-0.23%
-2.09%
$ 53.06M
$ 270.90
16
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 93.06
+0.13%
-0.03%
-4.41%
$ 44.43M
$ 1.12M
17
ELF
ELF
ELF
$ 0.04996
-0.52%
-2.66%
-16.28%
$ 40.95M
$ 1.12M
18
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.25785
+3.07%
-2.95%
-27.72%
$ 38.55M
$ 766.85K
19
$ 271.95
+0.23%
-1.60%
-3.63%
$ 30.69M
$ 203.98
20
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03108
+0.26%
+3.57%
+6.44%
$ 26.52M
$ 2.22M
21
$ 27.54
-0.51%
-4.36%
-8.01%
$ 26.44M
$ 2.31K
22
$ 245.48
+0.57%
-3.48%
-3.11%
$ 25.44M
$ 287.91
23
$ 343.41
-0.04%
+0.17%
-0.83%
$ 23.83M
$ 171.16
24
Securitize
Securitize
SECZ
$ 5.89
0.00%
+0.09%
-25.06%
$ 23.71M
--
25
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010361
+0.26%
+1.82%
+2.10%
$ 21.77M
$ 8.09T
26
$ 337.94
-0.05%
-0.91%
+1.78%
$ 21.17M
$ 180.77
27
$ 88.52
+0.15%
+0.63%
-0.33%
$ 14.99M
$ 660.48
28
$ 481.08
-0.03%
-0.62%
-3.61%
$ 14.09M
$ 123.23
29
$ 311.7
+0.10%
+1.11%
+2.23%
$ 13.78M
$ 181.13
30
$ 17.91
0.00%
-2.52%
-1.93%
$ 12.87M
$ 2.99K
31
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01086
-0.28%
-1.82%
-9.56%
$ 12.55M
$ 31.03M
32
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,636.74
+0.61%
-0.04%
+17.04%
$ 12.47M
$ 195.13K
33
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000162
-0.06%
-2.42%
-4.22%
$ 12.20M
$ 34.70B
34
$ 97.63
+0.18%
-2.85%
-5.18%
$ 12.00M
$ 647.39
35
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002644
+0.04%
-1.50%
-2.95%
$ 11.29M
$ 21.13M
36
$ 421.75
-0.15%
-0.99%
-3.43%
$ 10.22M
$ 135.14
37
$ 489.01
+0.06%
-1.52%
-2.41%
$ 9.92M
$ 122.26
38
$ 94.46
+0.08%
-3.62%
-3.93%
$ 9.56M
$ 940.28
39
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 95.36
-0.08%
-0.03%
-9.65%
$ 7.75M
$ 167.97K
40
$ 261.76
+0.06%
+0.35%
-2.70%
$ 7.12M
$ 211.24
41
$ 258.03
-0.24%
-2.73%
-9.00%
$ 6.99M
$ 237.37
42
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 481.2
+0.33%
-0.00%
-3.36%
$ 6.95M
$ 51.16K
43
$ 144.33
-0.10%
-0.10%
-1.69%
$ 6.94M
$ 611.97
44
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 146.17
0.00%
-0.01%
-2.18%
$ 6.78M
--
45
$ 1,703.8
+2.00%
-2.41%
+20.66%
$ 6.36M
$ 58.33
46
$ 148.08
-0.18%
-1.86%
-3.91%
$ 6.33M
$ 388.89
47
$ 372.98
-0.09%
-1.06%
-9.54%
$ 6.32M
$ 152.31
48
$ 546.41
-0.35%
-1.84%
-7.14%
$ 6.26M
$ 110.42
49
$ 143.29
-0.05%
-3.85%
-10.23%
$ 5.64M
$ 410.81
50
$ 144.09
-0.29%
-0.87%
-2.06%
$ 5.53M
$ 2.10K

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş Səhm tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş Səhm tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 287 tokenləri və ümumi $2.32B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş Səhm tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş Səhm tokenləri arasında MRKON son 24 saat ərzində 5.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş Səhm tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 287 Tokenləşdirilmiş Səhm tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş Səhm tokenlərinə STRCX, CVX, NVDAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş Səhm kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş Səhm tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.32B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Səhm sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.