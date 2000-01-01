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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş Gümüş tokenləri

Tokenləşdirilmiş Gümüş sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 63.6
+0.33%
-0.00%
-1.68%
$ 5.90M
$ 817.47K
2
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 63.91
0.00%
-0.02%
-2.10%
$ 4.67M
$ 12.92K
3
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
4
SILVER
SILVER
KAG
$ 46.87
+0.02%
+2.94%
-4.20%
--
$ 1.97K

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş Gümüş tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş Gümüş tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $10.79M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş Gümüş tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş Gümüş tokenləri arasında KAG son 24 saat ərzində 2.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş Gümüş tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Tokenləşdirilmiş Gümüş tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş Gümüş tokenlərinə SILV, XAGM, SLVR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş Gümüş kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş Gümüş tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $10.79M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Gümüş sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.