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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenized Pre-IPO Stocks tokenləri

Tokenized Pre-IPO Stocks sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.007059
+0.46%
-2.61%
+12.13%
$ 14.62M
$ 15.60M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 873.71
+0.50%
-0.11%
+6.51%
$ 6.45M
$ 2.45M
3
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,343.4
+0.91%
+0.06%
+0.39%
$ 1.88M
$ 421.49K
4
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 127.53
-0.01%
-0.00%
-4.68%
$ 1.30M
$ 8.22K
5
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 711.33
-1.27%
-0.02%
-2.92%
$ 933.27K
$ 1.32K
6
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 137.74
0.00%
-0.03%
-3.15%
$ 663.75K
$ 7.94K

Tez-tez verilən suallar

Tokenized Pre-IPO Stocks tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenized Pre-IPO Stocks tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $25.85M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenized Pre-IPO Stocks tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenized Pre-IPO Stocks tokenləri arasında OPENAI son 24 saat ərzində 0.06% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenized Pre-IPO Stocks tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Tokenized Pre-IPO Stocks tokeni izləyir. Populyar Tokenized Pre-IPO Stocks tokenlərinə XAI, ANTHROPIC, OPENAI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenized Pre-IPO Stocks kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenized Pre-IPO Stocks tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $25.85M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenized Pre-IPO Stocks sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.