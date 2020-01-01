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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenized Non-US Government Securities tokenləri

Tokenized Non-US Government Securities sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0,239631
+0,03%
0,00%
-0,12%
$ 200,47K
$ 679,51
2
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1,42
0,00%
0,00%
0,00%
$ 177,64K
$ 215,29

Tez-tez verilən suallar

Tokenized Non-US Government Securities tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenized Non-US Government Securities tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $378.11K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenized Non-US Government Securities tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenized Non-US Government Securities tokenləri arasında TESOURO son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenized Non-US Government Securities tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Tokenized Non-US Government Securities tokeni izləyir. Populyar Tokenized Non-US Government Securities tokenlərinə TESOURO, GILTS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenized Non-US Government Securities kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenized Non-US Government Securities tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $378.11K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenized Non-US Government Securities sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.