Tokenləşdirilmiş qızıl kriptovalyutaları fiziki qızılın real vaxt rejimindəki bazar dəyərinə bağlı rəqəmsal aktivlərdir. Hər bir token, adətən, emitent qurum tərəfindən təhlükəsiz, yoxlanılmış ehtiyatlarda saxlanılan qızılın müəyyən bir çəkisini təmsil edir. Onlar investorlara blokçeyn texnologiyasının bölünmə qabiliyyəti, köçürülmə qabiliyyəti və 24/7 likvidliyi ilə ənənəvi təhlükəsiz aktivi saxlamağın bir yolunu təklif edirlər.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Qızıl sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.