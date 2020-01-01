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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı tokenləşdirilmiş qızıl tokenləri

Tokenləşdirilmiş qızıl kriptovalyutaları fiziki qızılın real vaxt rejimindəki bazar dəyərinə bağlı rəqəmsal aktivlərdir. Hər bir token, adətən, emitent qurum tərəfindən təhlükəsiz, yoxlanılmış ehtiyatlarda saxlanılan qızılın müəyyən bir çəkisini təmsil edir. Onlar investorlara blokçeyn texnologiyasının bölünmə qabiliyyəti, köçürülmə qabiliyyəti və 24/7 likvidliyi ilə ənənəvi təhlükəsiz aktivi saxlamağın bir yolunu təklif edirlər.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,418.1
-0.01%
-0.65%
-0.16%
$ 2.67B
$ 283.97
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,427.63
-0.01%
-0.77%
-0.33%
$ 1.99B
$ 699.17
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.19
-0.11%
-0.00%
-0.44%
$ 334.53M
$ 48.73K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
5
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
6
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,354.15
0.00%
-0.01%
-0.62%
$ 13.40M
--
7
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,325.27
+0.18%
-0.00%
-0.49%
$ 10.43M
$ 16.77K
8
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 139.99
+0.04%
-0.01%
-0.86%
$ 6.17M
$ 44.44K
9
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 227.58
-0.29%
-0.94%
-94.78%
$ 4.45M
$ 16.79K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.22
-0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 3.37M
$ 812.66K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.29
0.00%
-0.01%
+20.00%
$ 767.36K
$ 4.26K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,352.72
0.00%
-0.01%
-1.58%
$ 608.41K
$ 19.60
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
0.00%
$ 76.16K
$ 9.96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.371
-0.02%
-1.00%
+2.69%
--
$ 12.29K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 142.59
-0.01%
-0.68%
-0.22%
--
$ 3.47K

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş qızıl kriptovalyutaları nədir?
Tokenləşdirilmiş qızıl kriptovalyutaları hər bir tokenin birbaşa fiziki qızılın müəyyən çəkisinin dəyərinə bağlı olduğu və təhlükəsiz seyflərdə saxlanılan qızıl külçələri ilə tam təmin edildiyi sabit rəqəmsal aktivlərdir.
Emitentlər tokenləşdirilmiş qızıl tokenlərinin tam şəkildə təmin olunmasını necə yoxlayırlar?
Tokenləşdirilmiş qızıl emitentləri fiziki qızıl ehtiyatlarını müntəzəm, müstəqil üçüncü tərəf auditlərindən keçirməklə və ehtiyatların sübutlarını blokçeyndə şəffaf şəkildə dərc etməklə dəstək təmin edirlər.
Kriptovalyuta treyderləri bazarda düşüş zamanı niyə tokenləşdirilmiş qızıldan istifadə edirlər?
Kriptovalyuta treyderləri vəsaitlərini fiat valyutasına çevirməyə ehtiyac olmadan, inflyasiya və həddindən artıq kriptovalyuta dəyişkənliyindən qorunmaq üçün ayı bazarları zamanı tokenləşdirilmiş qızıldan təhlükəsiz sığınacaq aktivi kimi istifadə edirlər.
Fiziki qızıl külçələrini saxlamaqla müqayisədə tokenləşdirilmiş qızıl treydinqinin üstünlükləri nələrdir?
Tokenləşdirilmiş qızılla treydinq etmək üstün bölünmə, dərhal qlobal miqyasda köçürülmə, şəxsi saxlama və ya sığorta xərclərinin olmaması və tokenləşdirilmiş qızılı DeFi protokollarında borc verməklə gəlir əldə etmək imkanı təklif edir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Qızıl sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.