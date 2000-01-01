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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokenləri

Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
$ 776.62
-0.03%
-0.16%
-0.94%
$ 167.34M
$ 177.23
2
$ 780.89
0.00%
-0.16%
-0.33%
$ 69.98M
$ 72.22
3
$ 778
+0.01%
-0.10%
-1.00%
$ 42.88M
$ 87.31
4
$ 724.54
+0.15%
-0.50%
-1.47%
$ 36.29M
$ 110.16
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 719.1
+0.06%
-0.00%
-1.76%
$ 32.38M
$ 1.42M
6
$ 58.68
+0.33%
-2.12%
-1.60%
$ 26.04M
$ 2.80K
7
$ 86.31
+0.19%
+0.76%
-0.44%
$ 18.92M
$ 669.13
8
$ 102.63
-0.14%
-1.20%
-1.45%
$ 17.34M
$ 572.50
9
$ 100.95
-0.06%
-0.08%
-0.40%
$ 14.27M
$ 556.70
10
$ 83.52
-0.10%
-0.76%
-0.35%
$ 13.04M
$ 681.46
11
$ 170.46
+0.22%
-0.19%
-0.49%
$ 12.78M
$ 343.17
12
$ 110.79
-0.35%
-0.99%
-2.16%
$ 11.45M
$ 515.08
13
$ 111.79
+0.04%
+0.46%
+0.21%
$ 11.19M
$ 513.80
14
$ 82.61
-0.39%
-0.61%
-0.84%
$ 9.86M
$ 715.17
15
$ 495.3
-0.06%
+0.03%
-0.97%
$ 9.41M
$ 113.75
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 400.02
-0.17%
-0.00%
-0.48%
$ 8.62M
$ 428.85K
17
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2708
+0.04%
+3.16%
+3.00%
$ 8.14M
$ 107.52K
18
$ 67.46
+0.04%
-0.52%
-1.36%
$ 7.46M
$ 841.49
19
$ 229.58
-0.49%
-0.02%
+0.11%
$ 5.65M
$ 233.89
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 72.74
0.00%
-0.02%
-5.01%
$ 3.89M
$ 14.94K
21
$ 305.83
-0.20%
-0.80%
-1.03%
$ 3.52M
$ 188.99
22
$ 102.12
+0.19%
+0.17%
+0.20%
$ 3.37M
$ 528.76
23
$ 78.66
-0.20%
-0.90%
-2.07%
$ 3.16M
$ 744.36
24
$ 87.37
+0.13%
-1.24%
-1.50%
$ 2.34M
$ 670.24
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 386.46
+0.09%
-0.01%
-2.03%
$ 1.57M
$ 47.62K
26
$ 178.15
+0.42%
-0.74%
-0.62%
$ 1.07M
$ 371.24
27
$ 79.21
+0.01%
-0.11%
-1.42%
$ 1.04M
$ 726.91
28
$ 539.45
-0.06%
-1.62%
-3.47%
$ 855.06K
$ 109.16
29
$ 407.07
-0.01%
-0.78%
-0.33%
$ 784.33K
$ 140.85
30
$ 134.71
+0.56%
-4.91%
-12.48%
$ 665.72K
$ 486.62
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
32
DeFi
DeFi
DEFI
$ 0.0001187
+0.17%
+1.71%
-7.17%
$ 432.22K
$ 234.56M
33
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 106.42
0.00%
0.00%
+0.84%
$ 378.14K
$ 616.46
34
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 80.91
0.00%
--
+2.29%
$ 255.30K
$ 1.01K
35
$ 118.49
-0.03%
-1.31%
-2.62%
$ 244.06K
$ 458.66
36
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.19
0.00%
-0.01%
-0.49%
$ 184.28K
$ 192.37
37
$ 4.232
-1.02%
+4.42%
+10.51%
$ 77.82K
$ 12.56K
38
$ 25.88
-0.08%
+0.50%
+1.32%
$ 27.06K
$ 2.05K
39
$ 49.62
+0.10%
-0.26%
-1.38%
$ 17.51K
$ 1.12K
40
$ 252.41
-0.34%
+0.21%
+0.41%
$ 12.73K
$ 211.35
41
$ 95.67
+0.19%
-1.94%
-3.32%
$ 7.26K
$ 596.66
42
$ 158.34
+0.03%
-0.94%
+0.10%
$ 3.09K
$ 367.50
43
$ 57.35
+0.73%
-1.21%
+2.87%
--
$ 1.07K
44
$ 44.38
+0.50%
-1.32%
-2.81%
--
$ 1.29K

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 44 tokenləri və ümumi $547.56M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokenləri arasında SOXSON son 24 saat ərzində 4.42% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 44 Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokenlərinə SPYX, IVVON, SPYON daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $547.56M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Birja Ticarət Fondları (ETF) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.