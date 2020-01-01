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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenized Credit tokenləri

Tokenized Credit sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
2
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,028.02
+0.04%
0.00%
+0.23%
$ 103.01M
--
3
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DEJAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 6.42M
--

Tez-tez verilən suallar

Tokenized Credit tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenized Credit tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $808.52M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenized Credit tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenized Credit tokenləri arasında JAAA son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenized Credit tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Tokenized Credit tokeni izləyir. Populyar Tokenized Credit tokenlərinə JAAA, STAC, DEJAAA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenized Credit kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenized Credit tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $808.52M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenized Credit sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.