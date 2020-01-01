Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş BTC tokenləri

Tokenləşdirilmiş BTC sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,867.74
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
2
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,433
-0.04%
+0.00%
+1.08%
$ 6.30B
$ 235.56M
3
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,419
0.00%
+0.00%
+1.18%
$ 290.26M
$ 1.09M
4
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 64,442
-0.02%
+0.00%
+1.52%
$ 9.47M
$ 382.60K
5
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,464.49
+0.04%
+0.01%
-7.32%
$ 4.71M
$ 1.83K
6
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 66,541
0.00%
+0.00%
+1.12%
$ 1.34M
--
7
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 64,149
-0.01%
+0.00%
+1.02%
$ 623.15K
--
8
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 64,422
0.00%
+0.00%
+1.21%
$ 326.93K
$ 1.23K
9
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
0.00%
$ 64.01K
$ 644.00

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş BTC tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş BTC tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $14.12B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş BTC tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş BTC tokenləri arasında WBTC son 24 saat ərzində 0.52% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş BTC tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Tokenləşdirilmiş BTC tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş BTC tokenlərinə WBTC, CBBTC, TBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş BTC kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş BTC tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.12B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş BTC sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.