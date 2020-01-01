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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı TokenFi Başlatma Paneli tokenləri

TokenFi Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002016
0.00%
+0.35%
-1.47%
$ 191.07M
$ 3.84B
2
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001621
-0.06%
-2.42%
-4.22%
$ 12.20M
$ 34.70B
3
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002007
-1.92%
+15.40%
+17.94%
$ 2.04M
$ 43.31M
4
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.00767
+9.95%
+130.94%
+114.59%
--
$ 39.61M

Tez-tez verilən suallar

TokenFi Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
TokenFi Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $205.30M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən TokenFi Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən TokenFi Başlatma Paneli tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 130.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər TokenFi Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 TokenFi Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar TokenFi Başlatma Paneli tokenlərinə FLOKI, CAT, TOKEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
TokenFi Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün TokenFi Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $205.30M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin TokenFi Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.