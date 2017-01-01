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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Solana Token-2022 tokenləri

Solana Token-2022 sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.007054
+0.46%
-2.61%
+12.13%
$ 14.62M
$ 15.60M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 873.71
+0.50%
-0.11%
+6.51%
$ 6.45M
$ 2.45M
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.134048
-0.01%
+0.01%
+2.24%
$ 2.66M
$ 39.50
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,343.4
+0.91%
+0.06%
+0.39%
$ 1.88M
$ 421.49K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 127.53
-0.01%
-0.00%
-4.68%
$ 1.30M
$ 8.22K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00247477
0.00%
--
+1.62%
$ 1.07M
$ 1.41
7
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00094905
+0.92%
-0.26%
+15.67%
$ 948.64K
$ 404.31K
8
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 711.33
-1.27%
-0.02%
-2.92%
$ 933.27K
$ 1.32K
9
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.0004012
0.00%
--
+1.41%
$ 754.54K
$ 7.51
10
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 137.74
0.00%
-0.03%
-3.15%
$ 663.75K
$ 7.94K
11
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.3361E-8
+5.05%
+5.40%
+0.86%
$ 662.13K
--
12
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00063522
-0.03%
+0.10%
+9.44%
$ 602.88K
$ 25.73
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00048166
-5.18%
-0.03%
+5.06%
$ 471.35K
$ 2.02K
14
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00032509
+0.44%
+0.02%
+8.54%
$ 357.53K
$ 3.95K
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00330262
+0.06%
--
+2.57%
$ 330.24K
$ 1.12
16
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 0.00025263
+0.01%
-0.02%
+210.59%
$ 227.32K
$ 14.44K
17
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00025022
-0.06%
+0.01%
+21.56%
$ 180.65K
$ 3.51
18
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.00022467
0.00%
+0.04%
+8.41%
$ 175.68K
$ 47.58
19
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00618891
+0.26%
-0.00%
-13.79%
$ 122.51K
$ 13.32
20
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00017826
-10.43%
-0.14%
-27.91%
$ 119.65K
$ 3.18K
21
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 1.098E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 92.77K
--
22
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.212E-5
0.00%
+3.50%
+3.31%
$ 82.12K
--
23
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 5.656E-5
0.00%
+1.70%
-25.99%
$ 56.56K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.95E-5
0.00%
+2.00%
+1.97%
$ 29.84K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.883E-5
0.00%
+0.40%
-2.84%
$ 18.19K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
0.00%
$ 16.77K
--
27
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.593E-5
+0.19%
+2.10%
+3.24%
$ 15.92K
--
28
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.053E-5
0.00%
+0.10%
-7.77%
$ 13.96K
--
29
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.409E-5
0.00%
-0.70%
0.00%
$ 13.80K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.292E-5
0.00%
-0.30%
-0.69%
$ 12.92K
--
31
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.085E-5
0.00%
-0.20%
-3.98%
$ 10.85K
--
32
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.046E-5
0.00%
0.00%
-0.85%
$ 10.29K
--

Tez-tez verilən suallar

Solana Token-2022 tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Solana Token-2022 tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 32 tokenləri və ümumi $34.91M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Solana Token-2022 tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Solana Token-2022 tokenləri arasında DARK son 24 saat ərzində 241.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Solana Token-2022 tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 32 Solana Token-2022 tokeni izləyir. Populyar Solana Token-2022 tokenlərinə XAI, ANTHROPIC, DINAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Solana Token-2022 kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Solana Token-2022 tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $34.91M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Solana Token-2022 sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.