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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı TikTok Meme tokenləri

TikTok Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03568
+0.20%
+0.34%
-3.04%
$ 35.07M
$ 1.86M
2
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0008932
-2.98%
+0.53%
-18.29%
$ 20.84M
$ 65.17M
3
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.010695
-0.13%
-0.89%
-5.33%
$ 10.70M
$ 5.47M
4
Tung Tung Tung Sahur
Tung Tung Tung Sahur
TRIPLET
$ 0.01048401
-0.54%
-0.00%
+1.81%
$ 10.48M
$ 791.67K
5
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001537
-0.26%
-43.80%
+43.15%
$ 1.55M
$ 55.73M
6
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.0014022
-0.09%
+0.02%
-9.36%
$ 1.40M
$ 23.19K
7
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00473275
-0.02%
+0.01%
-3.39%
$ 354.43K
$ 436.51
8
Biggie
Biggie
BIGGIE
$ 4.8246E-11
+0.10%
-0.90%
-1.36%
$ 48.25K
--
9
splashing dog
splashing dog
SPLASHDOG
$ 4.942E-5
+0.24%
-46.80%
-36.31%
$ 47.46K
--
10
Tralalero Tralala
Tralalero Tralala
DOUBLET
$ 4.146E-5
+1.17%
+17.50%
+14.50%
$ 40.26K
--
11
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner
RIZZ
$ 3.285E-5
0.00%
-1.80%
-5.17%
$ 30.97K
--
12
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 3.08E-5
+0.13%
+0.80%
+21.36%
$ 30.80K
--
13
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000004782
+0.68%
+0.15%
+10.53%
--
$ 16.77T

Tez-tez verilən suallar

TikTok Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
TikTok Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $80.60M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən TikTok Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən TikTok Meme tokenləri arasında DOUBLET son 24 saat ərzində 17.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər TikTok Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 TikTok Meme tokeni izləyir. Populyar TikTok Meme tokenlərinə MOODENG, DEGEN, CHILLGUY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
TikTok Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün TikTok Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $80.60M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin TikTok Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.