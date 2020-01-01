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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Teta Ekosistemi tokenləri

Teta Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.139938
+0.05%
+0.01%
+4.57%
$ 139.94M
$ 4.77M
2
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00033696
+0.04%
+0.00%
-6.97%
$ 3.72M
$ 34.83K
3
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.49
+0.02%
-0.79%
-86.61%
$ 2.19M
$ 5.38
4
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01317065
0.00%
-0.13%
+0.25%
$ 505.85K
$ 6.19K

Tez-tez verilən suallar

Teta Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Teta Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $146.36M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Teta Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Teta Ekosistemi tokenləri arasında THETA son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Teta Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Teta Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Teta Ekosistemi tokenlərinə THETA, TDROP, WBNB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Teta Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Teta Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $146.36M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Teta Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.