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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oğlanlar Klubu tokenləri

Oğlanlar Klubu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002616
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009536
+0.01%
+3.32%
+3.31%
$ 200.55M
$ 157.55B
3
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00368909
+0.02%
0.00%
-7.08%
$ 36.55M
$ 3.47M
4
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003478
+0.23%
+0.93%
-4.16%
$ 17.97M
$ 1.67B
5
PEP
PEP
PEP
$ 0.0001472
-4.99%
+70.58%
+129.94%
$ 15.10M
$ 311.07M
6
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.013007
+0.15%
-0.82%
-2.33%
$ 13.03M
$ 4.70M
7
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04121
-0.05%
+0.54%
-3.99%
$ 9.47M
$ 1.40M
8
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07372
+0.51%
+1.91%
+8.12%
$ 8.04M
$ 747.63K
9
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.5599E-8
+0.17%
+15.10%
+23.80%
$ 6.56M
--
10
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006085
+1.16%
-0.60%
+42.11%
$ 6.08M
$ 12.53M
11
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000005377
+0.02%
+4.07%
+0.45%
$ 5.32M
$ 10.99B
12
ANDY ETH
ANDY ETH
ANDY
$ 5.31E-6
0.00%
+4.00%
+0.38%
$ 5.31M
--
13
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00486624
+1.30%
+0.01%
+4.40%
$ 4.82M
$ 5.17K
14
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005161
+0.08%
+0.12%
-0.64%
$ 4.62M
$ 1.42B
15
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7.26E-6
+0.28%
+2.30%
-3.59%
$ 3.06M
--
16
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005842
-1.82%
-2.50%
-0.76%
$ 2.46M
$ 512.27B
17
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002303
-0.04%
+2.68%
+2.59%
$ 2.18M
$ 28.73M
18
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 5.04E-6
+0.20%
+1.30%
+1.00%
$ 981.15K
--
19
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.173E-5
-0.31%
-0.20%
-0.22%
$ 832.51K
--
20
Mellow Man
Mellow Man
MELLOW
$ 0.01162003
+0.07%
+0.02%
+9.00%
$ 806.61K
$ 116.20
21
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00071311
0.00%
+0.01%
-4.13%
$ 713.11K
$ 3.06K
22
Pepe 2.0
Pepe 2.0
PEPE2
$ 0.000000001518
-0.59%
-1.56%
+3.34%
$ 711.94K
$ 34.82T
23
PEPECASH
PEPECASH
PECH
$ 5.506E-9
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 550.65K
--
24
Pepe Unchained
Pepe Unchained
PEPU
$ 0.00005021
0.00%
+1.03%
-9.28%
$ 529.21K
$ 1.69B
25
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00043594
-0.49%
-0.07%
-13.52%
$ 435.94K
$ 3.92K
26
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9.33756E-7
-1.05%
+3.10%
+2.33%
$ 392.82K
--
27
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.00201246
0.00%
+0.00%
-0.71%
$ 301.88K
$ 16.52K
28
PepeMusk
PepeMusk
PEPEMUSK
$ 0.00030028
-0.04%
-0.00%
-0.54%
$ 300.28K
$ 388.46
29
Gasspas
Gasspas
GASS
$ 6.25214E-10
+0.18%
+1.90%
-11.01%
$ 263.02K
--
30
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00025381
-0.78%
-0.00%
-8.91%
$ 253.72K
$ 31.51K
31
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 5.86544E-10
+0.34%
+0.70%
-2.96%
$ 246.75K
--
32
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00024476
0.00%
+0.01%
+2.14%
$ 244.76K
$ 26.12
33
Dork Lord
Dork Lord
DORKY
$ 0.0034496
+0.08%
+0.06%
-0.07%
$ 239.47K
$ 2.74K
34
Chinese Andy
Chinese Andy
ANDWU
$ 5.6403E-10
+0.10%
+3.20%
-0.13%
$ 237.28K
--
35
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.27347E-7
+0.10%
+0.90%
+0.25%
$ 227.35K
--
36
Bird Dog
Bird Dog
BIRDDOG
$ 5.24201E-7
0.00%
+1.20%
+1.23%
$ 220.53K
--
37
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020988
+0.01%
+0.01%
+1.84%
$ 208.40K
$ 24.29
38
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.00018763
-4.03%
-0.19%
-35.43%
$ 182.50K
$ 4.49K
39
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5.49706E-7
+0.11%
+1.20%
+1.72%
$ 175.06K
--
40
Nitefeeder
Nitefeeder
NITEFEEDER
$ 4.0771E-10
0.00%
-0.60%
-0.62%
$ 171.52K
--
41
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00031925
+0.09%
+0.01%
-3.33%
$ 134.22K
$ 24.71K
42
Bretter Brett
Bretter Brett
BRETT
$ 1.33102E-7
0.00%
-0.40%
-3.41%
$ 133.10K
--
43
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.00012785
+0.07%
+0.01%
+4.77%
$ 127.85K
$ 172.38
44
Landwolf on AVAX
Landwolf on AVAX
WOLF
$ 1.82323E-7
0.00%
+0.30%
-7.67%
$ 125.80K
--
45
PepeTopia
PepeTopia
PEPETOPIA
$ 0.00012291
0.00%
--
0.00%
$ 122.90K
$ 3.01
46
Babypepefi
Babypepefi
BABYPEPE
$ 0.00540858
+0.06%
--
-1.86%
$ 113.58K
$ 3.72
47
pepeAI
pepeAI
PEPEAI
$ 0.00011171
+0.01%
+0.22%
+11.91%
$ 111.69K
$ 29.61K
48
AstroPepeX
AstroPepeX
APX
$ 1.68E-6
0.00%
+0.60%
+1.82%
$ 109.34K
--
49
Bird Dog on SOL
Bird Dog on SOL
BIRDDOG
$ 9.061E-5
+0.24%
+2.40%
-1.36%
$ 90.54K
--
50
Pepe Inverted
Pepe Inverted
ƎԀƎԀ
$ 1.99081E-10
+0.10%
-1.20%
-0.61%
$ 83.93K
--

Tez-tez verilən suallar

Oğlanlar Klubu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oğlanlar Klubu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 105 tokenləri və ümumi $1.43B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oğlanlar Klubu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oğlanlar Klubu tokenləri arasında PEP son 24 saat ərzində 70.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oğlanlar Klubu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 105 Oğlanlar Klubu tokeni izləyir. Populyar Oğlanlar Klubu tokenlərinə PEPE, APEPE, BRETT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oğlanlar Klubu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oğlanlar Klubu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.43B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oğlanlar Klubu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.