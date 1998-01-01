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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tezos Ekosistemi tokenləri

Tezos Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
2
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2004
-0.15%
-0.70%
+2.30%
$ 217.36M
$ 313.84K
3
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
4
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 139.99
+0.04%
-0.01%
-0.86%
$ 6.17M
$ 44.44K
5
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.01%
-0.81%
$ 4.96M
$ 83.85K
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
8
USDtez
USDtez
USDTZ
$ 0.712058
0.00%
--
-3.54%
$ 196.32K
$ 0.65

Tez-tez verilən suallar

Tezos Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tezos Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $183.20B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tezos Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tezos Ekosistemi tokenləri arasında USDT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tezos Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Tezos Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Tezos Ekosistemi tokenlərinə USDT, XTZ, UUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tezos Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tezos Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $183.20B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tezos Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.