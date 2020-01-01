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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Terra Ekosistemi tokenləri

Terra Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,864.03
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,921.3
+0.01%
+0.01%
+1.74%
$ 4.25B
$ 240.69M
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.406
+0.21%
+1.51%
-5.61%
$ 725.92M
$ 483.86K
4
Injective
Injective
INJ
$ 4.237
+0.38%
+4.05%
-7.75%
$ 423.78M
$ 164.05K
5
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999682
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 111.99M
$ 70.55K
6
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 32.72M
$ 931.50K
7
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04236
+0.14%
+1.56%
-2.16%
$ 29.97M
$ 2.10M
8
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.093922
+0.49%
+0.01%
-3.55%
$ 1.23M
$ 36.41K
9
Levana
Levana
LVN
$ 0.00046056
0.00%
+0.01%
-16.57%
$ 369.83K
$ 15.81
10
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00123807
0.00%
+0.02%
-1.29%
$ 194.91K
$ 114.48
11
Astroport
Astroport
ASTRO
$ 0.00045033
0.00%
+0.06%
-1.10%
$ 190.79K
$ 4.21K
12
ERIS Arbitrage LUNA
ERIS Arbitrage LUNA
ARBLUNA
$ 0.124672
+0.03%
0.00%
-3.60%
$ 170.78K
$ 618.43
13
Lion DAO
Lion DAO
ROAR
$ 1.77946E-7
+0.24%
+1.90%
-3.44%
$ 158.95K
--
14
Solid
Solid
SOLID
$ 0.990718
+0.23%
-0.01%
-0.48%
$ 63.68K
$ 2.23K

Tez-tez verilən suallar

Terra Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Terra Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $13.09B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Terra Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Terra Ekosistemi tokenləri arasında INJ son 24 saat ərzində 4.05% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Terra Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Terra Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Terra Ekosistemi tokenlərinə WBTC, WETH, ATOM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Terra Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Terra Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.09B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Terra Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.