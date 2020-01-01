Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Terra Klassik Ekosistemi tokenləri

Terra Klassik Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,935.74
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,864.03
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.355
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004473
-0.31%
+1.11%
+0.29%
$ 2.64B
$ 130.78B
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.38
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
6
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004831
+0.52%
+1.30%
-1.93%
$ 26.92M
$ 12.56M
7
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 2.98E-6
-3.56%
+2.40%
-19.68%
$ 1.47M
--
8
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1.06E-9
-1.30%
+1.40%
+2.22%
$ 388.39K
--
9
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00312294
+0.02%
-0.01%
+8.50%
$ 242.79K
$ 1.35K
10
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00029312
0.00%
--
-4.56%
$ 139.22K
$ 15.21
11
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0.00053712
+0.58%
-0.04%
-8.09%
$ 92.68K
$ 1.79K
12
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00054538
0.00%
--
-2.70%
$ 81.38K
$ 4.62
13
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00780717
+0.17%
+0.03%
+0.91%
$ 48.88K
$ 1.78
14
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0.00075827
+0.14%
+0.00%
-9.95%
$ 26.50K
$ 513.12
15
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001308
0.00%
+4.85%
-10.86%
--
$ 104.97K

Tez-tez verilən suallar

Terra Klassik Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Terra Klassik Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 15 tokenləri və ümumi $247.19B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Terra Klassik Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Terra Klassik Ekosistemi tokenləri arasında TERRA son 24 saat ərzində 4.85% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Terra Klassik Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 15 Terra Klassik Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Terra Klassik Ekosistemi tokenlərinə ETH, WBTC, AVAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Terra Klassik Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Terra Klassik Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $247.19B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Terra Klassik Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.