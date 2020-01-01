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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Həqiqətlər Terminalı tokenləri

Həqiqətlər Terminalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14541
+0.24%
+0.94%
+6.35%
$ 144.01M
$ 823.67K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06379
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
3
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01272
+0.32%
+0.63%
-5.16%
$ 12.68M
$ 4.40M
4
infinite backrooms
infinite backrooms
IB
$ 2.532E-5
0.00%
+1.10%
-2.65%
$ 25.27K
--
5
cat girl
cat girl
CATGF
$ 1.99E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 19.89K
--
6
Sydney
Sydney
SYDNEY
$ 1.731E-5
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 17.29K
--
7
New Truth Terminal
New Truth Terminal
LORIA
$ 1.003E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.01K
--

Tez-tez verilən suallar

Həqiqətlər Terminalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Həqiqətlər Terminalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $283.44M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Həqiqətlər Terminalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Həqiqətlər Terminalı tokenləri arasında IB son 24 saat ərzində 1.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Həqiqətlər Terminalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Həqiqətlər Terminalı tokeni izləyir. Populyar Həqiqətlər Terminalı tokenlərinə FARTCOIN, MANA, GOAT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Həqiqətlər Terminalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Həqiqətlər Terminalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $283.44M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Həqiqətlər Terminalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.