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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tempo Ekosistemi tokenləri

Tempo Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
3
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 57.73M
$ 834.71
4
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.07M
--
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
6
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.007
+0.50%
+0.01%
+0.50%
$ 30.96M
$ 34.83K
7
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 498.44K
$ 12.67K

Tez-tez verilən suallar

Tempo Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tempo Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $7.00B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tempo Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tempo Ekosistemi tokenləri arasında PATHUSD son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tempo Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Tempo Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Tempo Ekosistemi tokenlərinə USDT0, BUIDL, CHFAU daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tempo Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tempo Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.00B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tempo Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.