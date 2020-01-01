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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Telos Ekosistemi tokenləri

Telos Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,864.03
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
3
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081149
+0.26%
+0.00%
+9.63%
$ 21.83M
$ 5.22M
4
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.603
-0.33%
+0.98%
-2.58%
$ 14.41M
$ 17.39K
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
6
Telos
Telos
TLOS
$ 0.024554
+0.58%
+2.46%
-24.40%
$ 10.94M
$ 3.10M
7
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00770534
+0.06%
-0.04%
-0.97%
$ 124.32K
$ 65.04

Tez-tez verilən suallar

Telos Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Telos Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $7.61B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Telos Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Telos Ekosistemi tokenləri arasında TLOS son 24 saat ərzində 2.46% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Telos Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Telos Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Telos Ekosistemi tokenlərinə WBTC, USDC.E, WPOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Telos Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Telos Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.61B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Telos Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.