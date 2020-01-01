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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qazanmaq üçün toxunun tokenləri

Qazanmaq üçün toxunun sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003806
-0.57%
+0.34%
-5.13%
$ 37.85M
$ 173.76M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.0487
+1.52%
+3.28%
+8.07%
$ 22.41M
$ 1.21M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001736
+0.12%
-0.69%
-2.91%
$ 11.16M
$ 352.23M
4
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00027783
0.00%
--
-1.15%
$ 814.96K
$ 42.83
5
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.662E-5
0.00%
-3.70%
-11.95%
$ 466.24K
--
6
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001363
+0.45%
+0.52%
+15.40%
$ 134.89K
$ 401.75M
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00011478
-0.01%
+0.00%
-1.47%
$ 114.74K
$ 489.57
8
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 7.2E-6
0.00%
+3.80%
-40.55%
$ 71.98K
--
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.58377E-7
0.00%
+0.80%
+0.66%
$ 32.17K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 8.9305E-8
0.00%
-0.70%
+3.02%
$ 23.58K
--
11
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
12
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0.010282
+0.66%
+3.79%
+0.59%
--
$ 941.38K
13
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0.02366
0.00%
+7.01%
-6.33%
--
$ 79.67K
14
Roboton
Roboton
DCT
$ 0.005858
+0.07%
+0.19%
+0.02%
--
$ 4.27M
15
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.00004522
-0.04%
-3.33%
-6.34%
--
$ 1.50B

Tez-tez verilən suallar

Qazanmaq üçün toxunun tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qazanmaq üçün toxunun tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 15 tokenləri və ümumi $73.09M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qazanmaq üçün toxunun tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qazanmaq üçün toxunun tokenləri arasında BTY son 24 saat ərzində 7.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qazanmaq üçün toxunun tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 15 Qazanmaq üçün toxunun tokeni izləyir. Populyar Qazanmaq üçün toxunun tokenlərinə NOT, CATI, HMSTR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qazanmaq üçün toxunun kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qazanmaq üçün toxunun tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $73.09M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qazanmaq üçün toxunun sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.