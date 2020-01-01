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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı TAC Ekosistemi tokenləri

TAC Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.793
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
5
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 32.97M
$ 20.73K
6
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 31.96M
$ 9.05K
7
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2679
+0.10%
+6.97%
+9.93%
$ 30.00M
$ 56.73K
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
9
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.124231
-0.80%
+0.02%
-0.68%
$ 1.01M
$ 177.43
10
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
11
Wrapped TAC
Wrapped TAC
WTAC
$ 0.00239968
-0.56%
-0.09%
-18.91%
$ 402.99K
$ 12.84K
12
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.14544
-3.41%
--
-1.74%
$ 234.97K
$ 41.40
13
TAC
TAC
TAC
$ 0.002402
-0.04%
-10.31%
-15.49%
--
$ 50.94M
14
Blum
Blum
BLUM
$ 0.001562
-0.26%
+1.76%
-2.80%
--
$ 33.74M

Tez-tez verilən suallar

TAC Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
TAC Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $8.23B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən TAC Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən TAC Ekosistemi tokenləri arasında EUL son 24 saat ərzində 6.97% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər TAC Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 TAC Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar TAC Ekosistemi tokenlərinə LINK, RSETH, LBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
TAC Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün TAC Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $8.23B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin TAC Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.