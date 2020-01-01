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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sintetik Aktiv tokenləri

Sintetik Aktiv sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.998743
-0.04%
0.00%
-0.03%
$ 99.88M
$ 2.49M
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.999012
+0.04%
+0.01%
+0.05%
$ 74.87M
$ 4.76K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 56.16M
$ 603.50
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
+0.01%
$ 53.30M
$ 10.32K
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,386.11
+0.06%
+0.01%
+4.14%
$ 35.39M
$ 391.41K
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.990632
-0.17%
+0.01%
-0.04%
$ 9.44M
$ 6.21K
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.23M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
9
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999191
0.00%
--
0.00%
$ 1.80M
$ 1.37K
10
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.0217504
-1.02%
+0.03%
+0.48%
$ 1.65M
$ 2.31K
11
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.406752
0.00%
-0.01%
-6.03%
$ 1.50M
--
12
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40M
--
13
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 64,445
+0.01%
+0.00%
+1.31%
$ 840.84K
$ 1.37M
14
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.026
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.12K
--
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 534.21K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 308.11K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Tez-tez verilən suallar

Sintetik Aktiv tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sintetik Aktiv tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $345.62M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sintetik Aktiv tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sintetik Aktiv tokenləri arasında LVMON son 24 saat ərzində 0.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sintetik Aktiv tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Sintetik Aktiv tokeni izləyir. Populyar Sintetik Aktiv tokenlərinə UUSD, FEUSD, SRUSDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sintetik Aktiv kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sintetik Aktiv tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $345.62M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sintetik Aktiv sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.