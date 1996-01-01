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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sintetik Emitent tokenləri

Sintetik Emitent sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05836
-0.37%
-1.45%
+0.15%
$ 113.59M
$ 972.10K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.1914
-0.16%
-1.24%
-3.34%
$ 65.73M
$ 292.16K
3
UMA
UMA
UMA
$ 0.3215
+0.09%
+0.75%
-1.26%
$ 29.15M
$ 171.30K
4
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.259043
-0.02%
0.00%
+0.38%
$ 2.42M
$ 487.97K
5
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.085817
-0.20%
+0.02%
-0.67%
$ 1.64M
$ 341.82
6
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050733
0.00%
--
+1.19%
$ 511.02K
$ 353.82
7
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.01095528
+0.06%
+0.01%
+21.77%
$ 460.05K
$ 24.78
8
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00312294
+0.02%
-0.01%
+8.50%
$ 242.79K
$ 1.35K
9
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.534E-5
0.00%
+8.20%
+6.39%
$ 108.99K
--
10
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02337169
0.00%
0.00%
+0.70%
$ 94.95K
$ 2.48
11
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00780717
+0.17%
+0.03%
+0.91%
$ 48.88K
$ 1.78
12
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1738
-0.70%
+2.88%
+4.97%
--
$ 646.50K

Tez-tez verilən suallar

Sintetik Emitent tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sintetik Emitent tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $214.00M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sintetik Emitent tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sintetik Emitent tokenləri arasında DAFI son 24 saat ərzində 8.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sintetik Emitent tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Sintetik Emitent tokeni izləyir. Populyar Sintetik Emitent tokenlərinə AWE, SNX, UMA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sintetik Emitent kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sintetik Emitent tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $214.00M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sintetik Emitent sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.