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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sintetik Dollar tokenləri

Sintetik Dollar sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 1.30B
$ 105.22K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999103
-0.04%
0.00%
+0.02%
$ 175.99M
$ 1.20M
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.998743
-0.04%
0.00%
-0.03%
$ 99.88M
$ 2.49M
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999599
+0.02%
0.00%
+0.07%
$ 64.14M
$ 617.34K
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.712933
+0.01%
+0.01%
+2.67%
$ 30.18M
$ 1.08M
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999092
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 13.08M
$ 24.17K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 736.56K
--
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.002
0.00%
--
+0.10%
$ 653.83K
$ 125.63
12
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
0.00%
+0.01%
+0.01%
--
$ 66.16K

Tez-tez verilən suallar

Sintetik Dollar tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sintetik Dollar tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $6.18B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sintetik Dollar tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sintetik Dollar tokenləri arasında USDF son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sintetik Dollar tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Sintetik Dollar tokeni izləyir. Populyar Sintetik Dollar tokenlərinə USDE, USDF, USDAI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sintetik Dollar kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sintetik Dollar tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.18B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sintetik Dollar sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.