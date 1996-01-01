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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sintetik tokenləri

Sintetik sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
XMR1
XMR1
XMR1
$ 413.17
-0.29%
+0.01%
+4.70%
$ 442.77M
$ 2.93M
2
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05836
-0.37%
-1.45%
+0.15%
$ 113.59M
$ 972.10K
3
SNX
SNX
SNX
$ 0.1914
-0.16%
-1.24%
-3.34%
$ 65.73M
$ 292.16K
4
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,386.11
+0.06%
+0.01%
+4.14%
$ 35.39M
$ 391.41K
5
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.712933
+0.01%
+0.01%
+2.67%
$ 30.18M
$ 1.08M
6
UMA
UMA
UMA
$ 0.3215
+0.09%
+0.75%
-1.26%
$ 29.15M
$ 171.30K
7
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
8
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.259043
-0.02%
0.00%
+0.38%
$ 2.42M
$ 487.97K
9
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.085817
-0.20%
+0.02%
-0.67%
$ 1.64M
$ 341.82
10
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050733
0.00%
--
+1.19%
$ 511.02K
$ 353.82
11
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.01095528
+0.06%
+0.01%
+21.77%
$ 460.05K
$ 24.78
12
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00312294
+0.02%
-0.01%
+8.50%
$ 242.79K
$ 1.35K
13
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.534E-5
0.00%
+8.20%
+6.39%
$ 108.99K
--
14
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02337169
0.00%
0.00%
+0.70%
$ 94.95K
$ 2.48
15
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00780717
+0.17%
+0.03%
+0.91%
$ 48.88K
$ 1.78
16
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.310598
0.00%
--
-1.52%
$ 32.61K
$ 374.62
17
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.090203
0.00%
--
+0.74%
$ 28.63K
$ 12.51
18
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Tez-tez verilən suallar

Sintetik tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sintetik tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $726.12M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sintetik tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sintetik tokenləri arasında DAFI son 24 saat ərzində 8.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sintetik tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Sintetik tokeni izləyir. Populyar Sintetik tokenlərinə XMR1, AWE, SNX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sintetik kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sintetik tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $726.12M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sintetik sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.