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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Swellchain Ekosistemi tokenləri

Swellchain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,861.68
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0845
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
7
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.265
+0.10%
+6.97%
+9.93%
$ 30.00M
$ 56.73K
9
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,062.03
+0.10%
+0.01%
+1.63%
$ 23.77M
$ 7.87K
10
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006602
-0.62%
+11.14%
+2.08%
$ 3.16M
$ 95.54M
11
King Protocol
King Protocol
KING
$ 176.07
+0.06%
+0.01%
+1.10%
$ 1.16M
$ 4.36
12
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999268
0.00%
0.00%
+0.21%
$ 1.09M
$ 39.38K

Tez-tez verilən suallar

Swellchain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Swellchain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $19.16B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Swellchain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Swellchain Ekosistemi tokenləri arasında SWELL son 24 saat ərzində 11.14% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Swellchain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Swellchain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Swellchain Ekosistemi tokenlərinə WBTC, USDE, WEETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Swellchain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Swellchain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $19.16B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Swellchain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.