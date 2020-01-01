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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Supra Ekosistemi tokenləri

Supra Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002194
+2.53%
+7.28%
+24.05%
$ 6.24M
$ 559.76M

Tez-tez verilən suallar

Supra Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Supra Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $6.24M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Supra Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Supra Ekosistemi tokenləri arasında SUPRA son 24 saat ərzində 7.28% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Supra Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Supra Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Supra Ekosistemi tokenlərinə SUPRA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Supra Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Supra Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.24M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Supra Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.