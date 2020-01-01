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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Supertoxumlu Ekosistem tokenləri

Supertoxumlu Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00074
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.79
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
4
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.873E-5
0.00%
-0.80%
-1.03%
$ 887.26K
--
5
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 834.60K
$ 529.71K

Tez-tez verilən suallar

Supertoxumlu Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Supertoxumlu Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $81.29B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Supertoxumlu Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Supertoxumlu Ekosistem tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Supertoxumlu Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Supertoxumlu Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Supertoxumlu Ekosistem tokenlərinə USDC, LINK, USDC.E daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Supertoxumlu Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Supertoxumlu Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $81.29B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Supertoxumlu Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.