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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Superpozisiya Ekosistemi tokenləri

Superpozisiya Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,861.68
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M

Tez-tez verilən suallar

Superpozisiya Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Superpozisiya Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $7.55B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Superpozisiya Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Superpozisiya Ekosistemi tokenləri arasında WBTC son 24 saat ərzində 0.52% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Superpozisiya Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Superpozisiya Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Superpozisiya Ekosistemi tokenlərinə WBTC, USDC.E daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Superpozisiya Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Superpozisiya Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.55B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Superpozisiya Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.