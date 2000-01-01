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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokenləri

Optimizm Superzəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3223
-0.16%
-2.18%
-7.37%
$ 1.09B
$ 1.19M
2
OP
OP
OP
$ 0.08292
+0.32%
-0.02%
-4.45%
$ 177.52M
$ 628.84K
3
CELO
CELO
CELO
$ 0.05884
+0.10%
+0.70%
-3.18%
$ 35.41M
$ 917.82K
4
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2909
-0.51%
+1.11%
-2.48%
$ 20.43M
$ 202.88K
5
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.080361
-0.07%
+0.02%
+3.32%
$ 18.75M
$ 1.14M
6
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0276
0.00%
-1.43%
-2.14%
$ 10.71M
$ 1.81M
7
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.003925
+0.23%
-3.41%
-14.05%
$ 2.17M
$ 11.70M
8
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.873E-5
0.00%
-0.80%
-1.03%
$ 887.26K
--
9
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.02572373
+0.07%
+0.03%
-0.68%
$ 771.71K
$ 392.68
10
Mode
Mode
MODE
$ 3.98E-5
0.00%
-0.20%
-0.20%
$ 307.78K
--
11
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00033561
-0.01%
+0.02%
-6.57%
$ 156.71K
$ 100.85
12
Swan Chain
Swan Chain
SWAN
$ 0.00024231
0.00%
-0.00%
-4.73%
$ 95.56K
$ 29.24

Tez-tez verilən suallar

Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $1.35B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokenləri arasında CYBER son 24 saat ərzində 1.11% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokenlərinə WLD, OP, CELO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Optimizm Superzəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Optimizm Superzəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.35B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Optimizm Superzəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.