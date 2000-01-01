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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sui Meme tokenləri

Sui Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,378
+1,49%
+3,90%
-2,29%
$ 2,12B
$ 96,98K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3,879
-0,34%
-1,66%
-4,81%
$ 69,80M
$ 17,16K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0,00002898
-0,41%
-3,30%
-6,90%
$ 28,85M
$ 2,07B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0,01761
+0,06%
-0,62%
-0,62%
$ 11,75M
$ 3,05M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0,003677
-0,11%
+5,00%
-7,73%
$ 3,68M
$ 18,97K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0,0001158
+1,08%
-1,32%
-7,94%
$ 1,13M
$ 481,37M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1,812E-9
0,00%
+5,50%
-0,60%
$ 762,38K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4,662E-5
0,00%
-3,70%
-11,95%
$ 466,24K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0,00039339
-0,23%
+0,05%
+5,79%
$ 393,39K
$ 845,48
10
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0,00042988
-0,18%
-0,02%
+16,84%
$ 349,69K
$ 215,53
11
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 5,914E-9
+0,14%
+6,20%
+2,46%
$ 340,04K
--
12
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0,00015315
-0,19%
-0,03%
-9,32%
$ 153,15K
$ 177,15
13
Bull
Bull
BULL
$ 0,0001367
+0,45%
+0,52%
+15,40%
$ 134,89K
$ 401,75M
14
Tardi
Tardi
TARDI
$ 9,895E-5
0,00%
-0,30%
-2,15%
$ 98,95K
--
15
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 9,0E-6
+0,11%
-1,10%
-3,54%
$ 89,98K
--
16
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9,53E-6
0,00%
+1,80%
-4,03%
$ 89,40K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 6,875E-5
+0,07%
+1,40%
+5,75%
$ 68,75K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 4,83429E-7
0,00%
-0,80%
-1,76%
$ 48,34K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3,103E-5
0,00%
-1,70%
-1,30%
$ 31,03K
--
20
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2,681E-5
0,00%
-0,40%
0,00%
$ 26,81K
--
21
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2,557E-5
0,00%
+1,20%
-7,19%
$ 25,57K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1,96E-6
0,00%
+1,30%
+1,03%
$ 19,59K
--
23
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1,322E-5
0,00%
+5,40%
0,00%
$ 13,22K
--
24
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1,302E-5
0,00%
-5,90%
-0,38%
$ 13,02K
--
25
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1,73181E-7
0,00%
+0,10%
-3,48%
$ 12,07K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 9,82974E-7
+0,08%
-2,50%
-2,68%
$ 9,83K
--
27
Cap
Cap
CAP
$ 0,07165
+0,03%
+1,54%
+30,59%
--
$ 2,30M
28
MIU
MIU
MIU
$ 0,00000000187
-0,53%
+1,63%
0,00%
--
$ 24,64T
29
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0,09463
+0,20%
+0,71%
-0,22%
--
$ 679,76K

Tez-tez verilən suallar

Sui Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sui Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 29 tokenləri və ümumi $2.24B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sui Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sui Meme tokenləri arasında FUD son 24 saat ərzində 6.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sui Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 29 Sui Meme tokeni izləyir. Populyar Sui Meme tokenlərinə UNI, ZEN, WIN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sui Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sui Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.24B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sui Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.