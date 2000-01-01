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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sui Ekosistemi tokenləri

Sui Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.937,16
+0,04%
+1,32%
+1,59%
$ 232,15B
$ 77,03K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00076
0,00%
-0,01%
-0,02%
$ 74,86B
$ 54,31M
3
Solana
Solana
SOL
$ 78,51
-0,03%
+1,63%
+1,63%
$ 44,94B
$ 408,08K
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64.902,93
+0,02%
+0,52%
+1,16%
$ 7,52B
$ 1,34
5
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,356
+0,11%
-0,09%
-2,89%
$ 2,73B
$ 38,82K
6
$ 0,6585
-0,12%
+0,46%
-4,95%
$ 2,65B
$ 1,39M
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,15B
$ 636,27K
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,379
+1,49%
+3,90%
-2,29%
$ 2,12B
$ 96,98K
9
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64.694
-0,02%
+0,00%
+1,10%
$ 663,23M
$ 925,85K
10
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0,998
-0,01%
0,00%
0,00%
$ 336,81M
$ 52,89K
11
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64.419
0,00%
+0,00%
+1,18%
$ 290,26M
$ 1,09M
12
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64.292
0,00%
0,00%
+0,90%
$ 283,71M
$ 24,43
13
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999379
+0,01%
0,00%
+0,03%
$ 210,46M
$ 2,97M
14
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0,999237
-0,05%
0,00%
-0,08%
$ 73,96M
$ 875,83K
15
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4.355,03
+0,01%
-0,00%
-0,54%
$ 71,12M
$ 365,20K
16
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3,879
-0,34%
-1,66%
-4,81%
$ 69,80M
$ 17,16K
17
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0,0131
-1,20%
-4,10%
-7,47%
$ 69,64M
$ 4,91M
18
S
S
S
$ 0,02156
+0,19%
-0,65%
-5,84%
$ 61,75M
$ 2,94M
19
Walrus
Walrus
WAL
$ 0,02156
+0,33%
-0,28%
-0,19%
$ 51,19M
$ 3,49M
20
Talus
Talus
US
$ 0,01704
-0,87%
+3,68%
-29,59%
$ 37,80M
$ 1,81M
21
Momentum
Momentum
MMT
$ 0,164
+0,55%
-3,63%
-2,84%
$ 33,55M
$ 368,44K
22
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0,17172
-0,57%
+2,70%
-5,92%
$ 33,41M
$ 509,68K
23
WINK
WINK
WIN
$ 0,00002899
-0,41%
-3,30%
-6,90%
$ 28,85M
$ 2,07B
24
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0,996177
-0,19%
-0,00%
-0,26%
$ 25,86M
$ 85,08K
25
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0,710117
+0,06%
+0,01%
-4,83%
$ 24,04M
$ 35,84K
26
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 64.026
-0,11%
--
+1,14%
$ 20,62M
$ 3,81K
27
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0,02118
-0,61%
+0,72%
+7,23%
$ 19,97M
$ 4,61M
28
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0,69955
-0,18%
+0,00%
-5,01%
$ 15,79M
$ 9,83K
29
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0,999092
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 13,08M
$ 24,17K
30
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0,01768
+0,06%
-0,62%
-0,62%
$ 11,75M
$ 3,05M
31
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1,048
0,00%
--
+0,10%
$ 10,65M
$ 550,24
32
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0,06941
+0,06%
+0,32%
+1,17%
$ 8,98M
$ 1,18M
33
Ika
Ika
IKA
$ 0,00248535
+0,08%
-0,00%
-1,99%
$ 7,46M
$ 191,75K
34
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0,007226
+0,36%
+4,74%
-3,76%
$ 5,93M
$ 7,75M
35
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0,592088
-0,16%
+0,01%
-2,95%
$ 5,90M
$ 247,28
36
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0,67808
-0,17%
+0,00%
-4,68%
$ 5,63M
$ 123,56
37
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0,3504
-0,20%
+1,68%
-2,80%
$ 4,74M
$ 183,73K
38
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 63,91
0,00%
-0,02%
-2,10%
$ 4,67M
$ 12,92K
39
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0,00033374
+0,01%
0,00%
-5,47%
$ 4,48M
$ 43,39K
40
Suilend
Suilend
SEND
$ 0,05008
-0,16%
+0,01%
+0,73%
$ 3,72M
$ 237,88
41
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0,003677
-0,11%
+5,00%
-7,73%
$ 3,68M
$ 18,97K
42
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0,007405
-1,06%
-3,11%
-7,95%
$ 3,64M
$ 7,54M
43
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0,684525
-0,13%
+0,01%
-4,85%
$ 3,46M
$ 1,01K
44
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0,01062
0,00%
+0,66%
-3,88%
$ 3,19M
$ 5,10M
45
superSUI
superSUI
SUPERSUI
$ 0,659659
-0,16%
+0,00%
-5,50%
$ 2,12M
$ 5,15
46
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0,701612
-0,24%
+0,00%
-4,96%
$ 2,08M
$ 470,18K
47
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0,00249752
0,00%
--
0,00%
$ 1,92M
$ 111,72
48
Pawtato
Pawtato
TATO
$ 0,00563409
+0,27%
-0,03%
+8,47%
$ 1,64M
$ 1,56K
49
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1,031
0,00%
0,00%
-0,39%
$ 1,29M
$ 44,70K
50
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0,0001156
+1,08%
-1,32%
-7,94%
$ 1,13M
$ 481,37M

Tez-tez verilən suallar

Sui Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sui Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 107 tokenləri və ümumi $371.65B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sui Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sui Ekosistemi tokenləri arasında CHIRP son 24 saat ərzində 15.25% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sui Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 107 Sui Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Sui Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDC, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sui Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sui Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $371.65B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sui Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.