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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Strategiya Oyunları tokenləri

Strategiya Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.2105
-4.02%
-2.69%
+92.10%
$ 21.98M
$ 6.09M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03016
-0.46%
-2.15%
+1.96%
$ 7.43M
$ 1.98M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00329232
-0.04%
+0.01%
-1.48%
$ 4.37M
$ 1.15K
4
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00266353
-0.14%
-0.01%
+5.84%
$ 1.33M
$ 619.03
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.46284E-7
+0.10%
-3.80%
+8.72%
$ 1.16M
--
6
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0.01691606
-1.78%
+0.03%
-1.44%
$ 919.62K
$ 18.07K
7
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00284332
+0.29%
+0.00%
-0.40%
$ 850.92K
$ 29.78K
8
Warped
Warped
WARPED
$ 6.149E-5
+0.08%
+1.50%
-1.49%
$ 568.04K
--
9
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03415
-0.09%
-1.22%
-4.86%
$ 554.87K
$ 1.66M
10
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00193607
-0.23%
-0.00%
-0.75%
$ 424.63K
$ 75.64
11
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00032234
-16.16%
-0.18%
-14.92%
$ 382.13K
$ 4.43K
12
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
13
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00030973
+0.05%
-0.01%
-9.22%
$ 168.26K
$ 301.76
14
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00029615
+0.07%
+0.00%
-93.02%
$ 148.07K
$ 8.56
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0.0001479
0.00%
--
-1.79%
$ 134.97K
$ 17.01
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001889
-0.16%
+0.64%
-1.97%
$ 105.62K
$ 51.46M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.505E-5
0.00%
-0.10%
+0.60%
$ 98.76K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00197768
0.00%
+0.00%
+1.80%
$ 86.23K
$ 6.88
19
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.00149304
0.00%
--
-0.04%
$ 59.30K
$ 1.13
20
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 9.269E-5
0.00%
+1.20%
+4.13%
$ 55.51K
--
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
--
+1.49%
$ 47.41K
$ 5.16
22
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0.0007026
0.00%
--
-0.55%
$ 27.22K
$ 3.52
23
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042502
0.00%
--
+0.50%
$ 25.50K
$ 2.89
24
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
0.00%
$ 24.71K
--
25
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00303067
0.00%
0.00%
-41.70%
$ 23.17K
$ 0.91
26
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.0005524
-0.42%
+0.01%
+2.03%
$ 22.53K
$ 7.09
27
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.197E-5
0.00%
+0.50%
-16.87%
$ 20.46K
--
28
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.0001294
0.00%
+0.01%
+1.59%
$ 14.15K
$ 58.19
29
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 8.159E-5
-1.57%
-5.80%
-16.11%
$ 12.22K
--
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3.102E-5
0.00%
-4.00%
-3.96%
$ 11.17K
--
31
COP
COP
COP
$ 0.0003006
+0.07%
+0.27%
+0.87%
--
$ 183.49M

Tez-tez verilən suallar

Strategiya Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Strategiya Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 31 tokenləri və ümumi $41.26M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Strategiya Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Strategiya Oyunları tokenləri arasında SGC son 24 saat ərzində 4.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Strategiya Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 31 Strategiya Oyunları tokeni izləyir. Populyar Strategiya Oyunları tokenlərinə ACE, MAVIA, SPS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Strategiya Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Strategiya Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $41.26M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Strategiya Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.