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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Strata Ecosystem tokenləri

Strata Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 56.16M
$ 603.50
2
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.07
0.00%
--
+0.09%
$ 6.85M
$ 157.35
3
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.23M
--
4
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.406752
0.00%
-0.01%
-6.03%
$ 1.50M
--
5
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40M
--
6
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.026
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.12K
--
7
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 534.21K
--
8
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 308.11K
--

Tez-tez verilən suallar

Strata Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Strata Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $71.59M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Strata Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Strata Ecosystem tokenləri arasında SRUSDE son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Strata Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Strata Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Strata Ecosystem tokenlərinə SRUSDE, JRUSDE, SRUSDAT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Strata Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Strata Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $71.59M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Strata Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.