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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hekayə Ekosistem tokenləri

Hekayə Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1745
+1.28%
+2.11%
-12.93%
$ 62.14M
$ 529.86K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
4
Wrapped IP
Wrapped IP
WIP
$ 0.210057
0.00%
--
0.00%
$ 627.85K
$ 1.91
5
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00047783
0.00%
+0.03%
-4.35%
$ 159.12K
$ 1.07
6
Evil Larry
Evil Larry
LARRY
$ 8.585E-5
0.00%
-35.30%
0.00%
$ 85.71K
--

Tez-tez verilən suallar

Hekayə Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hekayə Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $111.39M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hekayə Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hekayə Ekosistem tokenləri arasında DATA son 24 saat ərzində 2.11% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hekayə Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Hekayə Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Hekayə Ekosistem tokenlərinə DATA, USDC.E, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hekayə Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hekayə Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $111.39M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hekayə Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.