Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fond bazarı mövzusunda tokenləri

Fond bazarı mövzusunda sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3247
+0.03%
+1.32%
+1.61%
$ 300.25M
$ 207.96K
2
Stonks
Stonks
STNK
$ 4.88
-0.20%
-0.00%
-7.40%
$ 2.84M
$ 4.20K
3
GME
GME
GME
$ 0.0003599
+0.93%
+1.65%
-0.14%
$ 2.46M
$ 153.81M
4
PMX500
PMX500
PMX
$ 0.00236328
+0.81%
--
+29.85%
$ 2.36M
$ 1.58
5
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001971
-0.05%
-1.97%
-9.10%
$ 1.94M
$ 20.63M
6
MSTR2100
MSTR2100
MSTR
$ 0.020415
+0.25%
+0.03%
-2.05%
$ 421.48K
$ 60.60K
7
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00021099
-0.06%
+0.15%
+20.48%
$ 210.96K
$ 2.67K
8
ASSDAQ
ASSDAQ
ASSDAQ
$ 0.00015367
-0.01%
+0.08%
-2.85%
$ 153.65K
$ 3.62K
9
NSDQ420
NSDQ420
NSDQ
$ 0.00013999
+0.07%
+0.03%
-3.39%
$ 139.99K
$ 139.67
10
stockcoin
stockcoin
STOCKCOIN
$ 9.756E-5
+0.25%
-3.80%
-0.12%
$ 97.47K
--
11
US Degen Index 6900
US Degen Index 6900
DXY
$ 9.666E-5
+2.66%
+5.40%
+6.29%
$ 96.66K
--
12
National Trust Fund System
National Trust Fund System
NTFS
$ 9.407E-5
-1.38%
+15.20%
-2.85%
$ 94.06K
--
13
The Retirement Token
The Retirement Token
42069K
$ 9.104E-5
+0.24%
-3.70%
-9.85%
$ 90.85K
--
14
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 9.187E-5
+0.25%
+2.20%
+1.85%
$ 38.65K
--
15
Based SPX6900
Based SPX6900
SPX6900
$ 3.706E-5
+0.16%
+0.50%
-18.60%
$ 35.66K
--
16
Doge Jones Industrial Average
Doge Jones Industrial Average
DJI
$ 2.61E-5
+0.27%
+2.20%
-5.19%
$ 26.10K
--
17
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.74E-5
0.00%
-0.10%
+0.26%
$ 24.33K
--
18
VIX777
VIX777
VIX
$ 1.945E-5
0.00%
-2.50%
-0.05%
$ 19.45K
--
19
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.913E-5
0.00%
-0.30%
-6.27%
$ 19.13K
--
20
Internet Capital Memes
Internet Capital Memes
ICM
$ 1.012E-5
0.00%
+1.80%
-9.32%
$ 10.03K
--

Tez-tez verilən suallar

Fond bazarı mövzusunda tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fond bazarı mövzusunda tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $311.33M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fond bazarı mövzusunda tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fond bazarı mövzusunda tokenləri arasında NTFS son 24 saat ərzində 15.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fond bazarı mövzusunda tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Fond bazarı mövzusunda tokeni izləyir. Populyar Fond bazarı mövzusunda tokenlərinə SPX, STNK, GME daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fond bazarı mövzusunda kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fond bazarı mövzusunda tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $311.33M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fond bazarı mövzusunda sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.