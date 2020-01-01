Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Etiket Temalı Sikkələr tokenləri

Etiket Temalı Sikkələr sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03014503
+0.51%
+0.08%
-5.87%
$ 30.15M
$ 535.53K
2
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0.00047739
+0.93%
-0.19%
-24.15%
$ 477.63K
$ 21.44K
3
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0.00253417
-3.86%
+0.05%
-12.92%
$ 248.31K
$ 842.75
4
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4.211E-5
0.00%
+0.10%
-1.64%
$ 42.11K
--

Tez-tez verilən suallar

Etiket Temalı Sikkələr tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Etiket Temalı Sikkələr tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $30.91M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Etiket Temalı Sikkələr tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Etiket Temalı Sikkələr tokenləri arasında CUB son 24 saat ərzində 0.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Etiket Temalı Sikkələr tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Etiket Temalı Sikkələr tokeni izləyir. Populyar Etiket Temalı Sikkələr tokenlərinə UTYA, TONY, PLANE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Etiket Temalı Sikkələr kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Etiket Temalı Sikkələr tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $30.91M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Etiket Temalı Sikkələr sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.