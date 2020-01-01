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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Addım Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Addım Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.01919
+0.31%
-1.49%
-4.81%
$ 4.02M
$ 2.90M
3
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.222E-5
0.00%
-6.30%
-25.76%
$ 35.24K
--
4
XANA
XANA
XETA
$ 6.2E-6
0.00%
-0.40%
-48.29%
$ 30.58K
--
5
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013584
0.00%
-0.00%
-15.30%
$ 26.46K
$ 3.53

Tez-tez verilən suallar

Addım Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Addım Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $74.86B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Addım Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Addım Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında XCAD son 24 saat ərzində -0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Addım Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Addım Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Addım Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDC, DAO, PRIMAL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Addım Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Addım Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.86B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Addım Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.