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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ulduz Ekosistemi tokenləri

Ulduz Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1573
-0.13%
+2.21%
-1.75%
$ 5.32B
$ 2.09M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 462.38M
$ 28.33M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,355
+0.01%
+0.00%
+1.18%
$ 417.19M
$ 12.94K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.12M
$ 7.67M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 62.96M
$ 234.16
10
VELO
VELO
VELO
$ 0.003289
+0.24%
+2.28%
+2.22%
$ 58.31M
$ 8.94M
11
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.191144
+0.02%
-0.00%
-0.54%
$ 54.66M
$ 4.37K
12
SHX
SHX
SHX
$ 0.003012
0.00%
+0.47%
0.00%
$ 52.99M
$ 21.84M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00031795
+0.01%
+0.02%
-2.50%
$ 13.97M
$ 46.22K
14
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00624772
+1.01%
+0.06%
-0.43%
$ 6.32M
$ 94.42
15
Realio
Realio
RIO
$ 0.03827
+1.70%
+12.93%
+9.45%
$ 6.12M
$ 1.30M
16
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.712203
+0.20%
0.00%
+0.36%
$ 5.11M
$ 10.51K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.01%
-0.81%
$ 4.96M
$ 83.85K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.00053942
-0.04%
+0.02%
-1.56%
$ 4.31M
$ 1.51K
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.00398
0.00%
+0.25%
-1.49%
$ 3.39M
$ 30.17M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.0420072
+0.09%
+0.02%
-1.66%
$ 2.82M
$ 1.30K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.0002109
-0.05%
-0.03%
-7.06%
$ 2.11M
$ 93.63K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.998423
+0.05%
0.00%
-0.03%
$ 1.11M
$ 21.54K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.014
0.00%
0.00%
+1.00%
$ 1.03M
$ 9.18
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 498.44K
$ 12.67K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.058181
0.00%
+0.00%
+89.89%
$ 83.14K
$ 410.16
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015725
-0.03%
+0.64%
+0.56%
--
$ 353.80M

Tez-tez verilən suallar

Ulduz Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ulduz Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 27 tokenləri və ümumi $86.48B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ulduz Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ulduz Ekosistemi tokenləri arasında RIO son 24 saat ərzində 12.93% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ulduz Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 27 Ulduz Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Ulduz Ekosistemi tokenlərinə USDC, XLM, PYUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ulduz Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ulduz Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $86.48B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ulduz Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.