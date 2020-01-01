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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Starknet Ekosistemi tokenləri

Starknet Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,937.16
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,902.93
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.798
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,419
0.00%
+0.00%
+1.18%
$ 290.26M
$ 1.09M
8
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.24M
--
9
STRK
STRK
STRK
$ 0.02277
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006051
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
11
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0.999096
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 37.24M
$ 21.48K
12
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64,409
-0.02%
+0.00%
+1.11%
$ 35.71M
$ 9.59K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 64,483
+0.05%
+0.01%
+2.64%
$ 6.23M
$ 568.59K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.408816
-0.30%
+0.01%
-4.51%
$ 4.09M
$ 710.89
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00239087
-0.34%
+0.29%
+33.05%
$ 2.39M
$ 255.15K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 64,149
-0.01%
+0.00%
+1.02%
$ 623.15K
--
18
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00551898
+0.03%
--
+2.44%
$ 551.90K
$ 10.50
19
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00193607
-0.23%
-0.00%
-0.75%
$ 424.63K
$ 75.64
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03603602
-0.01%
+0.01%
-4.26%
$ 360.35K
$ 11.67
21
Opus CASH
Opus CASH
CASH
$ 0.996111
+0.25%
+0.00%
+2.05%
$ 306.98K
$ 9.04K
22
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 1.04901E-10
+0.40%
+12.90%
+12.67%
$ 104.90K
--
23
SISTER
SISTER
SSTR
$ 3.87E-6
0.00%
-2.60%
-1.53%
$ 38.59K
--
24
UNO
UNO
UNO
$ 0.865857
0.00%
0.00%
-0.40%
$ 14.09K
$ 1.99

Tez-tez verilən suallar

Starknet Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Starknet Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $325.09B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Starknet Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Starknet Ekosistemi tokenləri arasında BROTHER son 24 saat ərzində 12.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Starknet Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Starknet Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Starknet Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDC, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Starknet Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Starknet Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $325.09B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Starknet Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.