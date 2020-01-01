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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Stacks Ekosistemi tokenləri

Stacks Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1203
-0.08%
+0.76%
-2.99%
$ 217.57M
$ 544.32K
2
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003806
-0.57%
+0.34%
-5.13%
$ 37.85M
$ 173.76M
3
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.13997
-0.04%
-0.85%
-6.09%
$ 20.43M
$ 725.66K
4
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.12M
$ 4.44K
5
$ 0.001788
+0.23%
+2.30%
+6.98%
$ 1.08M
$ 50.76M
6
LEO
LEO
LEO
$ 7.825E-5
+0.77%
+5.40%
+3.46%
$ 743.24K
--
7
Welshcorgicoin
Welshcorgicoin
WELSH
$ 2.734E-5
+1.33%
+1.60%
-1.09%
$ 273.26K
--
8
Flat Earth
Flat Earth
FLAT
$ 0.00035319
0.00%
--
0.00%
$ 266.57K
$ 2.72
9
Skullcoin
Skullcoin
SKULL
$ 7.28E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 145.69K
--
10
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008837
+0.07%
+2.34%
+1.35%
$ 98.81K
$ 59.68M
11
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00016376
+0.17%
+0.15%
-91.36%
$ 58.01K
$ 139.84
12
NotaStrategy
NotaStrategy
NASTY
$ 9.47E-6
+5.81%
+3.20%
-3.17%
$ 46.21K
--
13
SBTC
SBTC
SBTC
$ 65,040.03
-0.01%
+0.54%
+1.16%
--
$ 0.24

Tez-tez verilən suallar

Stacks Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Stacks Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $280.68M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Stacks Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Stacks Ekosistemi tokenləri arasında LEO son 24 saat ərzində 5.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Stacks Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Stacks Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Stacks Ekosistemi tokenlərinə STX, NOT, ZEST daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Stacks Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Stacks Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $280.68M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Stacks Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.