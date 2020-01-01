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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Stabilkoin Emitenti tokenləri

Stabilkoin Emitenti sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0,05996
-0,26%
-0,46%
+9,80%
$ 1,92B
$ 722,20K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89,76
+0,26%
+0,07%
+1,11%
$ 1,37B
$ 2,17K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,0573
+0,46%
+5,12%
+8,21%
$ 1,33B
$ 1,05M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08451
+0,07%
+0,45%
-2,71%
$ 781,23M
$ 3,13M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0,2419
+0,54%
+0,08%
-4,86%
$ 364,92M
$ 1,41M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0,00144
-1,10%
+2,27%
-5,70%
$ 138,35M
$ 60,18M
7
RE
RE
RE
$ 0,42603
+1,53%
+8,47%
-6,65%
$ 67,92M
$ 276,40K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0,0716
+0,01%
-24,49%
-28,49%
$ 38,68M
$ 2,88M
9
Spark
Spark
SPK
$ 0,01337
+0,84%
-1,49%
-6,37%
$ 37,01M
$ 4,34M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,06028
+0,17%
+0,87%
+0,92%
$ 27,41M
$ 966,62K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,2803
-0,36%
+0,94%
-5,84%
$ 24,61M
$ 236,79K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0,02559
+1,07%
-1,16%
+11,60%
$ 17,85M
$ 3,31M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0,008802
-0,13%
-0,17%
+0,02%
$ 16,04M
$ 7,13M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0,00007658
+0,14%
+0,11%
-2,14%
$ 13,08M
$ 700,70M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0,312316
0,00%
+0,00%
+1,56%
$ 11,71M
$ 1,79K
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2.110,01
+0,45%
+0,02%
+2,16%
$ 7,69M
$ 62,72K
17
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0,01715
-0,64%
-0,81%
+0,88%
$ 6,95M
$ 3,23M
18
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0,600647
-0,03%
+0,02%
-1,49%
$ 6,86M
$ 12,57K
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0,3851
-0,13%
-2,41%
-4,17%
$ 4,19M
$ 141,01K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0,001923
-0,10%
+0,52%
-3,07%
$ 3,94M
$ 31,42M
21
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0,01297
0,00%
-0,38%
-0,23%
$ 2,65M
$ 4,14M
22
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0,099629
+0,05%
-0,03%
-13,25%
$ 2,60M
$ 4,66K
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0,174259
+2,68%
+0,04%
-6,18%
$ 1,81M
$ 432,81K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0,001812
+1,11%
-0,38%
+15,29%
$ 1,52M
$ 14,68M
25
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1,076
0,00%
--
-3,06%
$ 889,69K
$ 253,62
26
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0,0081455
+0,10%
+0,01%
+3,61%
$ 794,57K
$ 1,18
27
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0,00516543
0,00%
--
-0,01%
$ 714,63K
$ 4,75
28
Thala
Thala
THL
$ 0,00785975
+0,14%
+0,00%
+4,84%
$ 566,94K
$ 60,98
29
Elixir
Elixir
ELX
$ 0,00108216
0,00%
-0,03%
-7,00%
$ 475,14K
$ 2,74K
30
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1,006
0,00%
0,00%
-0,10%
$ 454,03K
$ 299,52
31
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 4,3
0,00%
+0,07%
-28,45%
$ 354,57K
$ 3,32K
32
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0,00077335
-0,19%
--
-15,06%
$ 326,67K
$ 605,37
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0,00123807
0,00%
+0,02%
-1,29%
$ 194,91K
$ 114,48
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0,00204367
+0,01%
+0,01%
+0,40%
$ 140,88K
$ 12,89
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0,00688983
0,00%
0,00%
-14,72%
$ 117,69K
$ 47,85
36
dForce
dForce
DF
$ 9,643E-5
+0,10%
+1,80%
+0,04%
$ 96,42K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0,00017126
0,00%
--
0,00%
$ 42,59K
$ 4,58
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0,00010696
-0,29%
-0,04%
-8,82%
$ 21,40K
$ 32,93K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0,02693
0,00%
-0,85%
+17,37%
--
$ 6,25M
40
Unitas
Unitas
UP
$ 0,36818
+2,64%
+11,07%
-4,06%
--
$ 206,19K
41
Perle
Perle
PRL
$ 0,3854
-3,04%
-13,35%
+25,26%
--
$ 748,90K
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0,029026
+0,09%
-4,35%
-13,32%
--
$ 3,38M

Tez-tez verilən suallar

Stabilkoin Emitenti tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Stabilkoin Emitenti tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 42 tokenləri və ümumi $6.21B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Stabilkoin Emitenti tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Stabilkoin Emitenti tokenləri arasında UP son 24 saat ərzində 11.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Stabilkoin Emitenti tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 42 Stabilkoin Emitenti tokeni izləyir. Populyar Stabilkoin Emitenti tokenlərinə WLFI, AAVE, SKY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Stabilkoin Emitenti kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Stabilkoin Emitenti tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.21B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Stabilkoin Emitenti sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.