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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sabit Ekosistem tokenləri

Sabit Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.81
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,921.3
+0.01%
+0.01%
+1.74%
$ 4.25B
$ 240.69M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
4
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 117.96M
$ 27.41K
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
8
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
9
Fefer
Fefer
FEFER
$ 0.000943
-0.30%
-13.52%
-40.56%
--
$ 69.85M
10
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.029026
+0.09%
-4.35%
-13.32%
--
$ 3.38M

Tez-tez verilən suallar

Sabit Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sabit Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $15.76B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sabit Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sabit Ekosistem tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sabit Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Sabit Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Sabit Ekosistem tokenlərinə LINK, WETH, USDT0 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sabit Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sabit Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $15.76B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sabit Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.