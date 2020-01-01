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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ST0x Ekosistemi tokenləri

ST0x Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Coinbase Global Inc ST0x
Coinbase Global Inc ST0x
WTCOIN
$ 145.75
-0.54%
-0.01%
-3.56%
$ 137.19K
$ 310.06K
2
MicroStrategy Incorporated ST0x
MicroStrategy Incorporated ST0x
WTMSTR
$ 92.77
0.00%
-0.03%
-4.38%
$ 26.43K
$ 3.42K

Tez-tez verilən suallar

ST0x Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ST0x Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $163.62K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ST0x Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ST0x Ekosistemi tokenləri arasında WTCOIN son 24 saat ərzində -0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ST0x Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 ST0x Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar ST0x Ekosistemi tokenlərinə WTCOIN, WTMSTR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ST0x Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ST0x Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $163.62K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ST0x Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.