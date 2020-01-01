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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İdman Oyunları tokenləri

İdman Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593459
+0.09%
-0.00%
-8.61%
$ 18.46M
$ 1.77M
2
PowerSnookerCoin
PowerSnookerCoin
PSC
$ 0.0036164
0.00%
--
-1.55%
$ 2.17M
$ 1.39
3
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017129
+0.33%
+1.33%
+1.34%
$ 1.95M
$ 17.35M
4
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.703E-5
0.00%
+1.80%
-1.96%
$ 1.14M
--
5
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00290197
-0.10%
-0.21%
-40.65%
$ 725.49K
$ 2.31K
6
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01155339
+0.03%
+0.01%
+0.09%
$ 672.64K
$ 159.89
7
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01802771
-0.18%
-0.11%
+74.81%
$ 577.48K
$ 544.55
8
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
0.00%
$ 74.07K
$ 3.49
9
DuelNow
DuelNow
DNOW
$ 2.391E-5
0.00%
-0.90%
0.00%
$ 23.91K
--
10
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.802E-5
0.00%
+1.80%
+1.82%
$ 23.78K
--

Tez-tez verilən suallar

İdman Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İdman Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $25.81M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İdman Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İdman Oyunları tokenləri arasında KARATE son 24 saat ərzində 1.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İdman Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 İdman Oyunları tokeni izləyir. Populyar İdman Oyunları tokenlərinə GMT, PSC, FOXSY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İdman Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İdman Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $25.81M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İdman Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.